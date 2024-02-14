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        Haberler Gündem Hatay'da hissedilen deprem! 15 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu?

        Hatay'da hissedilen deprem! 15 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yakından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan yurdumuzda gün içinde pek çok artçı ve bağımsız depremler yaşanıyor. Yayınlanan son verilere göre; Suriye-Türkiye sınırında Hatay'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. 15 Şubat 2024 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 00:18 Güncelleme: 15.02.2024 - 00:18
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu oldu, nerede?" sorusuna yantı arıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen son depremleri anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. İşte, 15 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          HATAY'DA DA HİSSEDİLEN DEPREM

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 11:56'da Türkiye sınırına 15.38 km uzaklıkta Suriye Lazkiye'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde de hissedildi. Sarsıtının derinliği 13.9 km olarak kaydedildi.

        • 3

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM

          AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 08.03'de Ege Denizi-İzmir Körfezi açıklarında İzmir Karaburun'da 2.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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