Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hatay'da hasar tespit çalışması tamamlandı

        Hatay'da orman yangınında zarar gören mahalleler için hasar tespit çalışması tamamlandı

        Hatay Valiliği, kontrol altına alınan orman yangınında, 597 bağımsız bölümde inceleme yapıldığını, 553'ünün hasarsız, 25'inin az hasarlı, 4'ünün de ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 20:41 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da hasar tespit çalışması tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valilikten yapılan açıklamada, yangının 30 Haziran'da başladığını ve bugün saat 12.00 itibarıyla soğutma çalışmalarına geçildiği belirtildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerin, Antakya ilçesi Karaali, Üçgedik, Oğlakören, Alazı ve Anayazı mahallelerinde gerçekleştirdiği hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Ekiplerimizce ilgili mahallelerimizde 597 bağımsız bölümde inceleme gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, 553 bağımsız bölümün hasarsız, 25 bağımsız bölümün az hasarlı, 4 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu, 15 bağımsız bölümün yangınlar öncesinde yapı vasfını yitirmesi sebebiyle tespitinin yapılamadığı belirlenmiştir."

        Karaali Mahallesi'nde iki gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle 6 mahalleye daha sıçramıştı.

        İki gün süren ve bugün saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle 240 hane tedbiren boşaltılmış, 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        "İlişkimiz devam ediyor"
        "İlişkimiz devam ediyor"
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        Habertürk Anasayfa