Samandağ Kaymakamlığından Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin açıklama
Hatay'da duyulan patlama seslerinin sonik patlamadan kaynaklandığı bildirildi.
Giriş: 29.05.2025 - 23:17 Güncelleme: 29.05.2025 - 23:18
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Samandağ-Arsuz bölgesinden patlama sesi geldiğine" ilişkin çok sayıda ihbar alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetlerinin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur."
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