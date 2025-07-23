Hatay'da deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kıyısındaki bazı bölgelerde köpük benzeri tabaka oluştu
Giriş: 23.07.2025 - 18:38 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:38
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Hatay'ın Arsuz ilçesindeki sahil şeridinin bazı noktalarında müsilaja benzer köpük tabakası görüldü.
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Hatay Valiliğinin talimatı üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.
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Ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderildi.
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