Hatay'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2025 Hatay Kurban Bayramı namaz vakti
Kurban Bayramı, İslam dünyasında yılda bir kez kutlanan önemli dini bayramlardan biridir. Bu bayramda, ibadetlerin en önemlilerinden biri de bayram namazıdır. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahı kılınan bu namaz, Müslümanların bir araya gelerek hem ibadet etmeleri hem de bayram sevincini paylaşmaları açısından büyük önem taşır. Peki, Hatay'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 6 Haziran 2025 Cuma Hatay Kurban Bayramı namazı vakti...
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Kurban Bayramı, sabahın ilk saatlerinde kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanında Müslümanlar, bayram namazı için camilerde buluşacak. Bu nedenle, başta Hatay olmak üzere il il bayram namazı saatleri araştırılıyor. Peki, 2025 Hatay'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 6 Haziran 2025 Cuma Hatay Kurban Bayramı namaz saati...
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HATAY'DA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
6 Haziran 2025 Cuma günü Hatay'da bayram namazı saat 05.51'de kılınacak.
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KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
1. Rekat
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
2. Rekat
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
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