Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, pazar günü sahalarında yapacakları Samsun Canik Belediyespor karşılaşması öncesi oyuncu, teknik ekip ve personele yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığını söyledi.

Sporcu ve personelde Kovid-19'a rastlanmadığını belirten Yiğitbaşı, "Kovid-19 testlerinde teknik heyetten 3 kişinin sonucu pozitif çıktı." dedi.