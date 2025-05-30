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        Haberler Bilgi Hasta kurbanlık nasıl anlaşılır? Hasta kurbanda ne gibi belirtiler olur, Diyanet İşleri'ne göre hangi hayvanlar sağlıklıdır?

        Hasta kurbanlık nasıl anlaşılır? Diyanet İşleri'ne göre hangi hayvanlar sağlıklıdır?

        Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş kurbanlık alışverişine yönelirken, hayvan seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Kurbanın hem dini şartlara uygun hem de sağlıklı olması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, hasta hayvanların kurban edilmesi hem ibadeti geçersiz kılabilir hem de insan sağlığı açısından ciddi riskler doğurabilir. Peki, hasta bir kurbanlık nasıl fark edilir? İşte dikkat edilmesi gereken kritik işaretler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 10:26 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:26
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        • 1

          Kurban Bayramı ile beraber ülkenin dört bir yanında milyonlarca Müslüman ibadetini yerine getirmek için kurban kesecek. Ancak kurban alım sırasında vatandaşların hasta kurban almaması için dikkatli olması gerekiyor. Hasta kurbanlığın dini açıdan kesimi uygun olmadığı gibi insan sağlığını tehdit eden durumları da yaratabiliyor. Peki, hasta kurbanlık nasıl anlaşılır? İşte, hasta kurbanı anlamanızı sağlayacak tüyolar...

        • 2

          HANGİ HAYVANLAR KURBAN OLMAYA UYGUNDUR?

          Diyanet İşleri, "Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?" sorusuna şu yanıtı veriyor;

          Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, hafif topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir (Kâsânî, Bedâi‘, 5/75-76). Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

          Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, 8/399-404).

        • 3

          HASTA KURBAN NASIL ANLAŞILIR?

          Gözler ve Burun

          Gözler mat, donuk ya da çapaklıysa hastalık belirtisi olabilir. Burunda akıntı, sümüksü yapı ya da koku varsa dikkat edilmelidir.

          Ağız ve Solunum

          Ağızdan köpük gelmesi, aşırı salya akıntısı veya kötü koku hastalık belirtisidir. Hırıltılı solunum, öksürük ya da hızlı nefes alma akciğer enfeksiyonuna işaret edebilir.

        • 4

          Deri ve Tüy Yapısı

          Tüyler mat, kabarık ve dökülmüşse; ciltte yara, şişlik veya iltihap varsa hayvan sağlıklı değildir. Uyuz veya benzeri deri hastalıkları deri üzerinde kabuklu, kaşıntılı bölgelerle kendini gösterir.

          Davranış ve Duruş

          Hayvan aşırı durgun, tepkisiz veya aşırı agresifse, bu durumlar hastalık habercisi olabilir. Normalde canlı olan hayvan, yerinden kalkmıyor ya da sürekli yatıyorsa dikkat edilmelidir.

        • 5

          İştah ve Sindirim

          İştahsızlık, sürekli ishal, şişkin karın gibi belirtiler sindirim sistemi hastalıklarını gösterebilir.

          Yürüyüş ve Ayaklar

          Topallık, ayakta durmakta zorlanma ya da ayakta yara olması kurbanlık için geçersizlik sebebidir. Ayaklarda aşırı şişlik veya iltihap da sağlık problemi belirtisidir.

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