Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, geçtiğimiz gün Ulus'ta görüntülendi. İki erkek arkadaşı ile bir araya gelen Tekin'in keyfi yerindeydi.

Koronavirüs salgınına karşı maske takarak tedbiri elden bırakmayan şarkıcı, çıkışta basın mensuplarına poz verdikten sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.