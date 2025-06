Harbiye Açıkhava'da Star Wars konseri

Star Wars efsanesinin ikinci filmi ‘The Empire Strikes Back’, şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası eşliğinde “Empire Strikes Back In Concert” 26 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşuyor. Piu Entertainment tarafından sahnelenen ‘’Movies in Concert’’ etkinlikleri kapsamında 2024 yılında kapalı gişe sahnelenen ilk filmin ardından serinin ikinci filmi The Empire Strikes Back yıldız savaşlarını yıldızların altında bu kez farklı deneyimle sunacak.

Oscar ödüllü besteci John Williams’ın unutulmaz müzikleri, İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak seslendirilirken dev beyaz perdede filmin tamamı orijinal dilinde İngilizce olarak Türkçe alt yazı ile gösterilecek; Darth Vader, Luke Skywalker ve Prenses Leia’nın unutulmaz mücadelesi, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nun büyülü atmosferinde yeniden hayat bulacak!

Efsanevi besteci Williams, En İyi Orijinal Film Müziği dalında Akademi Ödülü kazandığı 1977 yapımı Star Wars: Yeni Bir Umut'tan başlayarak Star Wars efsanesinin dokuz filminin de müziklerini yapmasıyla tanınıyor. The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi ve Star Wars: The Rise of Skywalker filmlerinin müziklerinin her biri En İyi Orijinal Film Müziği dalında aday gösterildi.

“Star Wars: Empire Strikes Back In Concert” biletleri, biletinial.com.tr biletix.com.tr; passo.com.tr’ ve bubilet.com.tr’de satışa çıktı.