Hangi ülkenin en meşhur soyadı hangisi biliyor musunuz? İşte ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!

Hangi ülkenin en meşhur soyadı hangisi biliyor musunuz? İşte ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!

Bir soyad, kimi zaman bir meslek, kimi zaman bir atadan miras kalan bir unvan ya da sadece bir coğrafyanın sesi olabilir. Peki Türkiye’den Çin’e, İngiltere’den Hindistan’a kadar hangi ülkede hangi soyad zirvede? Yanıtları derinlemesine inceledik!

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TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN SOYAD: YILMAZ

Türkiye’de 1934 yılında Soyadı Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte halk, kendine soyadlar seçmeye başladı. Güçlü, cesur ve direngen anlamlar taşıyan kelimeler tercih edildi.

Bu nedenle "Yılmaz", "Kaya", "Demir", "Şahin" gibi anlamlı soyadlar öne çıktı. İçlerinden "Yılmaz", Türkiye’nin en çok kullanılan soyadı olarak zirvede yer alıyor.

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ÇİN’DE KRALLIĞIN İZİ: WANG

1.4 milyarı aşan nüfusuyla Çin'de soyadlar da kitlesel ölçekte tekrarlanıyor. "Wang" (王) soyadı, hem köklü bir tarihi mirası yansıtıyor hem de "kral" anlamına geliyor. Çin’de yüz milyondan fazla kişi bu soyadı taşıyor. Diğer yaygın soyadlar arasında Li (李), Zhang (张) ve Liu (刘) da bulunuyor.

ABD VE İNGİLTERE’DE MESLEK TEMELLİ SOYADLAR

Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok kullanılan soyad "Smith", yani demirci anlamına geliyor. Bu, İngiltere’de de geçerli. Johnson (John’un oğlu), Williams ve Brown gibi soyadlar da öne çıkıyor. Bu soyadların çoğu ya mesleklere ya da ata adlarına dayanıyor.

JAPONYA’DA KÖKENLERİN SOYADDAKİ İZİ: SATO Japonya'da kullanılan soyadlar genellikle coğrafi konumlara ve doğaya bağlı anlamlar taşır. En yaygın soyad "Sato" olup, “yardımcı asker” anlamına gelen karakterlerden oluşur. Japonya'da 100’den fazla farklı soyad milyonlarca kişi tarafından taşınıyor. Diğer yaygın soyadlar arasında Suzuki, Takahashi ve Tanaka bulunur. HİNDİSTAN’DA KAST SİSTEMİNİN YANSIMASI Hindistan’da soyadlar yalnızca bir aile ismi değil, kişinin toplumsal sınıfını da gösterebilir. En yaygın soyadlardan biri olan "Patel", tarım kökenli bir geçmişe işaret eder. Aynı şekilde Sharma, Singh, Kumar gibi soyadlar da kast sistemine ve bölgesel ayrımlara göre yaygınlaşmıştır. AVRUPA’DA EN YAYGIN SOYADLAR Almanya’da "Müller" (değirmenci) en çok kullanılan soyaddır. Fransa’da ise "Martin" öne çıkar. İspanya’da "García" neredeyse her bölgede rastlanan soyadlardan biridir. Bu ülkelerde soyadlar genellikle ya dini figürlerden ya da mesleklerden türetilmiştir. RUSYA’DA ATA ADLARI ÖN PLANDA Rusya’da en yaygın soyad "Ivanov" olup, “Ivan’ın oğlu” anlamına gelir. Slav kültüründe soyadların çoğu ata adlarından türetilir. Dolayısıyla Petrova, Dmitriev gibi soyadlar da sıkça karşımıza çıkar.