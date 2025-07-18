Ormana girişin yasak olduğu iller hangileri? Ormana giriş yasağı ne zaman kalkacak?
Türkiye genelinde yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangınları riski ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Bu riskin önüne geçebilmek adına, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarının aldığı kararla 47 ilde ormanlık alanlara girişler geçici süreyle yasaklandı. Alınan tedbirler kapsamında yasaklar illere göre farklı tarihlerde başlayacak ve yine bölgesel risk durumuna göre Eylül ile Kasım ayları arasında kademeli olarak sona erecek. Peki, hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı ve bu yasaklar ne zaman kalkacak? İşte konuya dair merak edilen detaylar...
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Türkiye'nin birçok yerinde meydana gelen orman yangınları gündemde olmaya devam ederken, Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği 47 ilde tüm ormana girişler yasaklandı. Yasakların Eylül ayından itibaren başlayarak, Kasım ayına kadar kademeli olarak kalkması bekleniyor. Peki, hangi şehirlerde ormana giriş yasak ve yasak ne zaman bitecek? İşte, detaylar...
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2025 KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim
Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım
Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim
Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim
Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim
Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim
Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim
Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül
Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim
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2025 MARMARA BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım
Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül
Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim
İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim
Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim
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2025 EGE BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim
Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim
Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim
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2025 AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim
Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül
Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım
Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım
Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim
Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim
Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim
Adana: 23 Haziran - 31 Ekim
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2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım
Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim
Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül
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2025 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim
Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül
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2025 İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül
Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül