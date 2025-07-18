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        Haberler Bilgi Gündem Hangi illerde ormana giriş yasak, orman giriş yasağı ne zaman kalkacak? Ormana girilmesi yasak olan 47 il listesi 2025

        Ormana girişin yasak olduğu iller hangileri? Ormana giriş yasağı ne zaman kalkacak?

        Türkiye genelinde yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangınları riski ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Bu riskin önüne geçebilmek adına, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarının aldığı kararla 47 ilde ormanlık alanlara girişler geçici süreyle yasaklandı. Alınan tedbirler kapsamında yasaklar illere göre farklı tarihlerde başlayacak ve yine bölgesel risk durumuna göre Eylül ile Kasım ayları arasında kademeli olarak sona erecek. Peki, hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı ve bu yasaklar ne zaman kalkacak? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:02
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        • 1

          Türkiye'nin birçok yerinde meydana gelen orman yangınları gündemde olmaya devam ederken, Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği 47 ilde tüm ormana girişler yasaklandı. Yasakların Eylül ayından itibaren başlayarak, Kasım ayına kadar kademeli olarak kalkması bekleniyor. Peki, hangi şehirlerde ormana giriş yasak ve yasak ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

        • 2

          2025 KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

          Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

          Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

          Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

          Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

          Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

          Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

          Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

          Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

          Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

          Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

        • 3

          2025 MARMARA BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

          Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

          Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

          Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

          Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

          Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

          Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

          Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

          İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

          Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

        • 4

          2025 EGE BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

          Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

          Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

          İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

          Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

          Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

          Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

          Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

        • 5

          2025 AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

          Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

          Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

          Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

          Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

          Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

          Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

          Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

        • 6

          2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

          Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

          Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

        • 7

          2025 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

          Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

        • 8

          2025 İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

          Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

          Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

          Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

          Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

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