Hangi firma mercek altında?

Hem Esenyurt hem de Beşiktaş belediyelerinde yürütülen soruşturmada organize bir suç örgütünden söz ediliyor. Raporlara göre, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki bir suç örgütü, belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ediyordu.

Başsavcılık, üç aylık bir süreçte elde edilen delillerle soruşturmanın başlatıldığını açıklarken, Aziz İhsan Aktaş hakkında 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'suç örgütüne üye olma', 'rüşvet verme', 'ihaleye fesat karıştırma', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından işlem yapıldığı ifade edildi. Bilginay, birçok devlet kurumundan dev ihaleler alan bir şirket. Bakım-onarım, araç kiralama, lojistik ve personel temini alanlarında faaliyet gösteren Bilginay’ın çalıştığı kurumlar da dikkat çekiyor.

REKLAM advertisement1

Bilginay’ın iş aldığı kurumlar arasında Elektrik üretimi Anonim Şirketi (EÜAŞ), Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TAPDK), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Yargıtay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve çok sayıda kamu hastanesi de bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de birçok ihale alan Bilginay, İGDAŞ ve İETT’ye hizmet veriyor.

Bilginay’ın ihale alıp hizmet verdiği belediyeler arasında, İstanbul Beşiktaş, Mersin Silifke, Urfa Karaköprü, Mersin Akdeniz, Adana Büyükşehir, Trabzon Büyükşehir, İzmir Bornova, Urfa Haliliye, Isparta, Aydın Büyükşehir, İzmit, Adıyaman, Yozgat ve Erzurum Yakutiye de var. Bilginay dışında soruşturmalarda karşımıza çıkan diğer bir şirket de İçkale. Bu şirketin de belediyelerdeki faaliyetleri inceleniyor.

Suçlamaya konu şirketlerden Bilginay, 2007 yılında Antalya’da kuruldu. 2014’ten itibaren Diyarbakırlı iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile aynı soyadlı, Ramazan Aktaş ve Özkan Aktaş şirket yönetimine giriyor. Soruşturmanın üçüncü ayağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bulunduğu belirtiliyor.