        Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? 2025 Kasım 0 faizle kredi ve taksitli nakit avans veren bankaların tam listesi

        Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte bankaların güncel listesi

        Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Şu anda beş farklı banka, yalnızca ilk defa hesap açan kişilere özel olarak faizsiz nakit avans ve kredi desteği sağlıyor. Bu kampanyalarda kredi limiti 90 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor ve geri ödeme süresi 3 ila 6 ay arasında değişiyor. İşte faizsiz kredi olanağı sunan bankaların listesi…

        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 17:50 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:50
          QNB

          QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

          - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

          GARANTİ BBVA

          Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

          - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

          - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

          TÜRKİYE İŞ BANKASI

          Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

          - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

          DENİZBANK

          DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

          - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

          ENPARA

          Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.

