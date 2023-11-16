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        Hangi aktif yanardağlar dünyayı tehdit ediyor?

        Dünya yeni bir volkanik tehdidin altında mı? Art arda yaşanan yüzlerce depremin ardından yanardağ patlaması endişesiyle "acil durum" ilan edilen İzlanda'da Reykjanes Yarımadası yakınlarındaki bölgeler tahliye ediliyor. Başkent Reykjavik ve havaalanı yakınındaki Reykjanes Yarımadası'nın altında büyük lav havuzları oluştu. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna Yanardağı Pazar günü patladı ve gökyüzüne lav ve kül püskürttü. 2023 yılında harekete geçen aktif volkanlar nerede ve hangi ülkede kaç tane aktif volkan var?

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 16.11.2023 - 17:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:57
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        #volkan patlaması

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