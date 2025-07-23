Hande Soral, tatil için toplu taşımada

Oyuncu Hande Soral, eşi İsmail Demirci ve oğullarıyla birlikte yaz tatiline çıkmaya hazırlanırken, toplu taşımada çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'un bunaltıcı sıcaklarından şikayet eden Soral, fotoğrafın altın;, "İstanbul çok sıcak, bu yüzden daha da sıcak bir yere gidiyoruz." notunu düştü.

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Fotoğraf: Instagram