Hande Soral, tatil için toplu taşımada
Hande Soral, eşi İsmail Demirci ve oğluyla İstanbul sıcağından kaçmak için tatil yolculuğunda toplu taşıma kullandı. Oyuncu, bu anı; "Daha da sıcak bir yere gidiyoruz" notuyla paylaştı
Giriş: 23.07.2025 - 19:59 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:59
Oyuncu Hande Soral, eşi İsmail Demirci ve oğullarıyla birlikte yaz tatiline çıkmaya hazırlanırken, toplu taşımada çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'un bunaltıcı sıcaklarından şikayet eden Soral, fotoğrafın altın;, "İstanbul çok sıcak, bu yüzden daha da sıcak bir yere gidiyoruz." notunu düştü.
Fotoğraf: Instagram
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