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        Haberler Magazin Hande Soral, Sicilya'da Terry Gilliam ile bir arada - Magazin haberleri

        Hande Soral, Terry Gilliam ile bir arada

        'Outstanding Achievement in TV Series/ TV Dizilerinde Üstün Başarı' ödülünü almak için Sicilya'ya giden Hande Soral, İngiliz yönetmen Terry Gilliam ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:34
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        Dünyaca ünlü yönetmenle tanıştı
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        Hande Soral eşi İsmail Demirci ile İtalya'da... 28 Haziran Cumartesi günü Sicilya'nın Taormina kentinde düzenlenecek olan Nations Award törenine katılacak olan Soral, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki performansıyla, 'Outstanding Achievement in TV Series/ TV Dizilerinde Üstün Başarı' ödülünü alacak.

        İsmail Demirci ve Hande Soral
        İsmail Demirci ve Hande Soral

        Hande Soral, Sicilya'daki ilk gününde 'Time Bandits', 'Brazil', 'The Fisher King' ve '12 Monkeys' gibi birçok filmin yönetmenliğini yapan Terry Gilliam ile tanıştı.

        Terry Gilliam ve Hande Soral
        Terry Gilliam ve Hande Soral

        Eşi İsmail Demirci ve İngiliz yönetmen ile akşam yemeği yiyip sohbet eden Hande Soral, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

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        #Terry Gilliam

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