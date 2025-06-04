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        Haberler Magazin Hande Soral: O fiyatlara yemezdik - Magazin haberleri

        Hande Soral: O fiyatlara yemezdik

        Hande Soral, tatil için gittikleri Bodrum'da 2.500 TL'lik lahmacun yiyip - yemediği şeklinde soruya; "Lahmacun yedik ama o fiyatlara değil" şeklinde cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 13:50 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:59
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        "O fiyatlara yemezdik"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Hande Soral, Etiler'de görüntülendi. Bir arkadaşıyla kahve içen Soral, muhabirlerle bir süre sohbet etti.

        Kısa süre önce Bodrum tatilinden dönen, bronz teniyle dikkat çeken Hande Soral, muhabirlerin, "Bodrum'da lahmacunu, 2.500 TL'ye satan yerler var. O lahmacunlardan yediniz mi?” sorusuna; "Lahmacun yedik ama o fiyatlarda yemedik. Zaten o fiyatlar olsaydı yemezdik. Çocukla tatil yaptığımız için ona uygun yerlere gidiyoruz. Genelde bir otele gidiyoruz ve oradan da dışarı çıkmıyoruz. Çok mekân mekân gezmediğimiz için fiyatlardan haberimiz olmuyor. Parayı baştan veriyoruz” diye konuştu.

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        #Hande Soral
        #Lahmacun
        #BODRUM

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