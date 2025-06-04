Hande Soral: O fiyatlara yemezdik

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Hande Soral, Etiler'de görüntülendi. Bir arkadaşıyla kahve içen Soral, muhabirlerle bir süre sohbet etti.

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Kısa süre önce Bodrum tatilinden dönen, bronz teniyle dikkat çeken Hande Soral, muhabirlerin, "Bodrum'da lahmacunu, 2.500 TL'ye satan yerler var. O lahmacunlardan yediniz mi?” sorusuna; "Lahmacun yedik ama o fiyatlarda yemedik. Zaten o fiyatlar olsaydı yemezdik. Çocukla tatil yaptığımız için ona uygun yerlere gidiyoruz. Genelde bir otele gidiyoruz ve oradan da dışarı çıkmıyoruz. Çok mekân mekân gezmediğimiz için fiyatlardan haberimiz olmuyor. Parayı baştan veriyoruz” diye konuştu.