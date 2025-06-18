Hande Soral: Gittiğimiz her yere yağmur yağdı
Hande Soral, eşi İsmail Demirci ve oğlu Ali ile çıktıkları tatil hakkında samimi açıklamalarda bulundu; "Gittiğimiz her yere yağmur yağdı"
Giriş: 18.06.2025 - 14:58 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:10
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Soral, İsmail Demirci ile Etiler'de objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, eşi İsmail Demirci ve oğlu Ali Demirci ile çıktıkları tatilleri hakkında konuştu.
Hande Soral, "Gittiğimiz her yere yağmur yağdı. Bodrum'a gittik yağmur yağdı. Antalya'ya gittik yağmur yağdı. Biz de en sonunda İstanbul'a döndük" dedi.İsmail Demirci ile Hande Soral ve oğulları Ali Demirci
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