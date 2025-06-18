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        Haberler Magazin Hande Soral: Gittiğimiz her yere yağmur yağdı - Magazin haberleri

        Hande Soral: Gittiğimiz her yere yağmur yağdı

        Hande Soral, eşi İsmail Demirci ve oğlu Ali ile çıktıkları tatil hakkında samimi açıklamalarda bulundu; "Gittiğimiz her yere yağmur yağdı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 14:58 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:10
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        "Gittiğimiz her yere yağmur yağdı"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Soral, İsmail Demirci ile Etiler'de objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, eşi İsmail Demirci ve oğlu Ali Demirci ile çıktıkları tatilleri hakkında konuştu.

        Hande Soral, "Gittiğimiz her yere yağmur yağdı. Bodrum'a gittik yağmur yağdı. Antalya'ya gittik yağmur yağdı. Biz de en sonunda İstanbul'a döndük" dedi.

        İsmail Demirci ile Hande Soral ve oğulları Ali Demirci
        İsmail Demirci ile Hande Soral ve oğulları Ali Demirci
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        #Hande Soral
        #İsmail Demirci
        #Ali Demirci

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