Hande Erçel yeni yıla Bali'de girdi: Tatil pozlarını paylaştı
Bir süredir Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, yeni yılı sevgilisiyle beraber Bali'de karşıladı. Erçel, tatil pozlarını sosyal medyadan paylaştı
- 1
"Güneşin Kızlar" ve "Azize" gibi yapımlarda rol alan Hande Erçel, son dönemlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile gündemde yerini alıyor.
- 2
YENİ YILA BALİ'DE GİRDİLER
Yaz aylarını birlikte tatil yaparak geçiren çift, yeni yılı Endonezya'nın gözde bölgesi Bali'de karşıladı.
- 3
2024 yılına Bali'de merhaba diyen Sabancı ve Erçel çiftinin tatil pozları sosyal medyada dikkat çekti.
-
- 4
Erçel'in paylaşımlarına sosyal medyada takipçileri beğeni ve yorumlarda bulundu.
- 5
İmaj tazeleyen Hande Erçel'in stilide gözler önünden kaçmadı.
- 6
-
- 7