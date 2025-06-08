Hande Erçel'in Roland Garros tarzı

İtalyan Jannik Sinner ile İspanyol Carlos Alcaraz, Paris'teki Roland Garros'un finalinde dev bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor.

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Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı da her zaman olduğu gibi uluslararası bir organizasyonu yerinden takip ediyor. Hemen hemen hiçbir uluslararası organizasyonu kaçırmayan Erçel ile Sabancı, nefesleri kesen mücadeleye canlı olarak tanık oldu.