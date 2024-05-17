Hande Erçel'in Cannes tarzı
Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde 'Megalopolis' adlı filmin galasına katıldı
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Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel, Cannes'a gitti.
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Ünlü oyuncu, Cannes Film Festivali'nde gösterimi olan ABD yapımı 'Megalopolis' adlı filmin galasında boy gösterdi.
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Hande Erçel, kırmızı halıda kırmızı elbisesiyle yürüdü.
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Hande Erçel'in fotoğraflarına meslektaşı Afra Saraçoğlu; "Çok çok iyi" yorumunu yaptı.
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'Megalopolis' filminin galasına Meryem Uzerli de katıldı.