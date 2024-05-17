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        Haberler Magazin Hande Erçel'in Cannes tarzı - Magazin haberleri

        Hande Erçel'in Cannes tarzı

        Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde 'Megalopolis' adlı filmin galasına katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:36
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          Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel, Cannes'a gitti.

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          Ünlü oyuncu, Cannes Film Festivali'nde gösterimi olan ABD yapımı 'Megalopolis' adlı filmin galasında boy gösterdi.

        • 3

          Hande Erçel, kırmızı halıda kırmızı elbisesiyle yürüdü.

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          Hande Erçel'in fotoğraflarına meslektaşı Afra Saraçoğlu; "Çok çok iyi" yorumunu yaptı.

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          'Megalopolis' filminin galasına Meryem Uzerli de katıldı.

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