Daha önce 'Rüzgâra Bırak' adlı filmde birlikte kamera karşısına geçen Hande Erçel ile Barış Arduç, bu kez 'Aşkı Hatırla' dizisinde başrolleri paylaştı. Dizideki cesur sevişme sahneleri ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Hande Erçel ile Barış Arduç'un sahneleri, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kullanıcılar; "Bu kadarı fazla", "Para için yapılmaz", "Eşi olsam delirirdim" gibi yorumlarla sahnelere eleştirdi.

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Öte yandan, bu sahnelerin ardından Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın bir süredir devam eden ilişkilerinin sona erdiği yönünde spekülasyonlar ortaya atıldı.

Ancak edinilen bilgilere göre; Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkilerine devam ediyor.

İkili, sosyal medyada hâlâ birbirini takip ediyor ve birlikte paylaştıkları fotoğrafları da silmiş değil.

Fotoğraflar: Instagram