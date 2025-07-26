Hande Erçel'den İtalya pozları
Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'da tatil yapıyor. Çift, Amalfi'de aşk tazeliyor
Giriş: 26.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:45
Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Yunan Adaları'nın ardından rotalarını İtalya'ya çevirdi. Çift, Amalfi'de tatil yapıyor. Hande Erçel, sevgilisiyle yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
REKLAM
32.2 milyon takipçisi olan oyuncunun pozları, 2 saat içerisinde 570 binden fazla beğeni aldı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ