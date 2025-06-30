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        Haberler Magazin Hande Erçel, Barış Arduç'lu sevişme sahneleri hakkında konuştu - Magazin haberleri

        Hande Erçel sevişme sahneleri hakkında konuştu

        'Aşkı Hatırla' adlı dijital platform dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ile Barış Arduç'un sevişme sahneleri, sosyal medyada bir hayli tepki çekmişti. Erçel, tepkilerin ardından açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 09:37 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:11
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        Sevişme sahneleri hakkında konuştu
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        Daha önce 'Rüzgara Bırak' adlı filmin ardından Hande Erçel ile Barış Arduç, 'Aşkı Hatırla' dizisinde bir kez daha bir araya gelmişti.

        İkilinin sevişme sahneleri, sosyal medyada gündem olmuştu.

        Hande Erçel ile Barış Arduç'un dizideki sahneleri, birçok kişinin tepkisini çekmişti.

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        Dün Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un düğününe katılan Hande Erçel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erçel, çok konuşulan sahnelerle ilgili; "Bence konuşulması gereken şeyler bunlar değil. Biz çok güzel bir iş yaptık. Globalde izleniyor, tüm dünyaya ülkemizi tanıtıyoruz. Bütün dünyada izlenilen bir işi konuşacakken neden bunları konuşuyoruz? Linçlere üzülseydik bu zamana kadar..." dedi.

        Barış Arduç, kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile evli ve Jan Asya adında bir kızı bulunuyor.

        Hande Erçel ise 3 yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte.

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        #Hande Erçel
        #Barış Arduç

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