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        Haberler Objektife Takılanlar Hande Ataizi ve sevgilisi Bodrum’da sezonu açtı - Magazin haberleri

        Hande Ataizi ve sevgilisi Bodrum’da sezonu açtı

        Ünlü oyuncu Hande Ataizi, yaz sezonunu sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'da karşıladı. Türkbükü'nde görüntülenen çiftin tatil keyfi objektiflere yansırken, flyboard yapan Aydoğdu açıkta düşünce yardımına bot yetişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 20:09 Güncelleme: 28.06.2025 - 20:09
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        Âşıklar sezonu Bodrum'da açtı
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Ataizi, yaz sezonunu sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte Bodrum'da karşıladı.

        Tatil için Türkbükü’nü tercih eden çift, bir beach'te görüntülendi ve gün boyu güneş keyfi yaptı.

        Hande Ataizi, denize girmek yerine flyboard yapan sevgilisini izlemeyi tercih etti.

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        Dinç Aydoğdu, flyboard üzerinde ilk başta başarılı bir performans sergilese de, bir süre sonra dengesini kaybederek açıkta düştü.

        Geri dönmekte zorlanan Aydoğdu’nun yardımına ise bir bot yetişti.

        Çiftin eğlenceli tatili objektiflere böyle yansıdı.

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        #hande ataizi
        #Dinç Aydoğdu

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