Hande Ataizi ve sevgilisi Bodrum’da sezonu açtı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Ataizi, yaz sezonunu sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte Bodrum'da karşıladı.

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Tatil için Türkbükü’nü tercih eden çift, bir beach'te görüntülendi ve gün boyu güneş keyfi yaptı.

Hande Ataizi, denize girmek yerine flyboard yapan sevgilisini izlemeyi tercih etti.

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Dinç Aydoğdu, flyboard üzerinde ilk başta başarılı bir performans sergilese de, bir süre sonra dengesini kaybederek açıkta düştü.

Geri dönmekte zorlanan Aydoğdu’nun yardımına ise bir bot yetişti.

Çiftin eğlenceli tatili objektiflere böyle yansıdı.