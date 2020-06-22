Daha çocukken, babası Mehmet Ali Ataizi terk edilen ve annesinin ikinci eşi Hadi Çelen büyütülen Hande Ataizi, öz babasıyla ilgili itiraflarda bulundu.
Ataizi ‘Babalar Günü’ nedeniyle eski eşi Benjamin Harvey ve oğulları Leon’un bir fotoğrafını paylaştı.
Ataizi'nin fotoğrafın altına yazdığı duygusal mesaj ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İşte ünlü oyuncunun kurduğu cümleler:
Hayvanat bahçesi/Gülhane Parkı kafesler... Altı yaşlarında saçları kıvırcık bir kız çocuğu babasının elinden tutmuş bakınıyor etrafına. Güneşli bir günde hayvanat bahçesine getirilmiş tüm çocuklar gibi mutlu hatta yediği sandviç ekmeğine yapılmış kaşarlı tost, onun belki de hayat boyu tadabileceği en güzel lezzet olacak. Bazı anlar mecburiyetten unutulmaz. Burası aslında babamı son gördüğüm yer olduğu için bir nevi cinayet mahalli de sayılabilir. İşte ben böyle güzel bir günün ardından terk edildim diye de bakabilirsiniz. Çok hatıram yok babamla ilgili. Zihnimde yarattığım, arada istediğim zamandeğistirdiğim, zaman zaman acıma, zaman zaman kızgınlık, zaman zamansa çaresizlik kattığım hayaller, onun hayatıyla ilgili.
Benim farkındalığım Leon’un doğumundan sonra başladı. Baba-oğulun paylaşımlarını görerek. Aslında benim de böyle olabilirdi, yanıbaşımda istediğim zaman, ihtiyacım olduğu zaman veya olmadığı zaman ben varım diyen biri. Geçmiş geçmiştir ne yapalım önümüze bakalım diyerek günü kurtarmak değildir kabullenmek. Bilerek, acıtıcı bile olsa hayal kırıklıklarımızı kendimize itiraf ederek kabullenebilmek.
İttirerek üstüne toprak atarak değil. Bizi biz yapan ve bir taraftan da belki de hiç bir zaman eksikliğini kapatamayacağımız bir bölüm olarak hayatımıza miras bırakılmış, arada batan cam kırıkları gibi. Bir gün kalbe batar başka bir gün bir başkasının kalbinde patlar o ucu kızdırılmış ok. Anlayan kalır düşüncesiyle ortalık ceset dolar.
Arkanda bıraktığın o yangın yerlerini de Gülhane Parkı'nın yanına güzelce yerleştirip, sen yine yoluna devam edersin. İlişkilerde çok hassas olmamın nedeni belki de itiraf etmek gerekirse, güven duyamamamın, ilgi göremediğim zaman karşı tarafı acıtmak istememin sebebi de buydu. İtiraf edeyim arada saçmalamalarımın bir nevi nedeni de bu belki. Benim gibi ruhları çözmek pek mümkün değil. Ama yıllar seni dinginleştiriyor, ehlileştiriyor. Biz bu masalın sonuna gelememiş olsak da Benjamin ve Leon’a baktığımda mutlu oluyorum.
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