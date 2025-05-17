Hamdi Alkan: Baba-kız alışveriş keyfi diye yazarsınız
Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, kızı Zeynep Alkan ile birlikte İstinyePark AVM'de görüntülendi. Esprili açıklamalar yapan Hamdi Alkan, "Baba-kız alışveriş keyfi diye yazarsınız" derken, Zeynep Alkan son günlerde sporla ilgilendiğini belirtti
Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, kızı Zeynep Alkan ile birlikte önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Spor tarzlarıyla dikkat çeken baba-kız, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere gülümsedi.
Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Hamdi Alkan, esprili bir şekilde; "Baba-kız alışveriş keyfi diye yazarsınız" diye konuştu. Zeynep Alkan ise, "Her şey yolunda. Son günlerde zamanımın çoğunu spor yaparak geçiriyorum. Şimdi de spordan geliyorum" ifadelerini kullandı.