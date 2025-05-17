Hamdi Alkan: Baba-kız alışveriş keyfi diye yazarsınız

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, kızı Zeynep Alkan ile birlikte önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Spor tarzlarıyla dikkat çeken baba-kız, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere gülümsedi.

REKLAM advertisement1

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Hamdi Alkan, esprili bir şekilde; "Baba-kız alışveriş keyfi diye yazarsınız" diye konuştu. Zeynep Alkan ise, "Her şey yolunda. Son günlerde zamanımın çoğunu spor yaparak geçiriyorum. Şimdi de spordan geliyorum" ifadelerini kullandı.