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        Haberler Dünya Hamas'tan Witkoff açıklaması | Dış Haberler

        Hamas'tan Witkoff açıklaması

        Hamas, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamalarından ötürü şaşkınlık duyduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 01:59 Güncelleme: 25.07.2025 - 01:59
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        Hamas'tan Witkoff açıklaması
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        Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirtti.

        Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un, "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu öne sürerek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini geri çağırması üzerine yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "arabulucuların kapsamlı bir anlaşmaya varılmasında Hamas'ın yapıcı ve olumlu tutumundan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri bir dönemde Witkoff'un Hamas'a yönelik olumsuz açıklamalarından şaşkınlık duyulduğu" kaydedildi.

        Müzakere sürecinin başından bu yana çeşitli meselelerin ulusal sorumluluk ve büyük bir esneklikle ele alındığı vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin çektiği acılara son verecek ve saldırganlığı durduracak bir anlaşmaya varılması için çaba sarf edildiği ifade edildi.

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        "Hamas'ın Filistinli gruplar, arabulucular ve dost ülkelerle yaptığı kapsamlı istişarelerin ardından nihai yanıtını verdiği ve bu bağlamda kendisine sunulan notlar karşısında olumlu bir tavır sergilediği" ifade edilen açıklamada, hareketin "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduğu vurgulandı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusundaki isteksizliğini" gerekçe göstererek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

        Witkoff, "Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik isteksizliğini açıkça ortaya koyan son yanıtının ardından, ekibimizi Doha'dan danışma amacıyla geri çağırmaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

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