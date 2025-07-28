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        Hamas lideri Hayye'den müzakere açıklaması

        Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, Gazze'de açlık ve katliamlar sürerken, İsrail ile müzakerelere devam etmenin bir anlamı olmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 00:25 Güncelleme: 28.07.2025 - 00:25
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        Hamas lideri Hayye'den müzakere açıklaması
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        Hamas lideri Hayye, Hamas'ın Telegram hesabından yayınlanan video mesajında, Gazze'deki saldırılar ve ablukaya, İsrail ile yürütülen müzakerelere dikkat çekti, Arap ve Müslüman ülkelere, İsrail'le siyasi ve ticari ilişkilerini kesme çağrısı yaptı.

        Hamas olarak Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesi için 22 aydır zorlu müzakereler yürüttüklerini ve ellerinden gelen tüm esnekliği gösterdiklerini kaydeden Hayye, Katar'ın başkenti Doha'daki son müzakere turunda da özellikle esirler, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yardımların girişi konularında net bir ilerleme katettiklerini ve İsrail'den de olumlu yanıtlar aldıklarını ifade etti.

        Bu ilerlemeye rağmen İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un desteğiyle müzakere turundan çekildiğini ifade eden Hayye, İsrail'in bunu yaparken de sözde yardım dağıtım noktalarında insanları öldürerek ve Refah'ta insani yardım kenti kurarak Filistinlileri zorla göçe hazırladığını dile getirdi.

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        İsrail'in müzakereleri "aç bırakma politikasına ve soykırıma kılıf olarak kullandığını ve savaş meydanında elde edemediği başarıları bu yolla elde etmeye çalıştığını kaydeden Hayye, "Abluka, açlık ve soykırım sürerken müzakerelere devam etmenin bir anlamı yok. İlaç ve gıdanın derhal ve Filistin halkının onurunu zedelemeyecek bir şekilde bölgeye girmesi müzakerelere devam etmenin bir anlamı olduğunu gösteren tek şeydir. Filistin halkının, İsrail'in müzakere oyunlarının kurbanı olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

        AA'nın haberine göre; havadan indirilen yardımları da kabul etmediklerini söyleyen Hayye, bunun kamuoyunun gözlerinin boyanması anlamına geldiğini, bu konuda atılacak gerçek adımın, sınır kapılarının açılması olduğunu dile getirdi.

        Arap ve İslam ülkelerine seslenen Hayye, "karadan ve denizden Gazze'ye doğru harekete geçme, İsrail büyükelçiliklerini kuşatma ve İsrail ile siyasi ve ticari ilişkileri kesme" çağrısı yaptı.

        Hayye, İslam ümmetinin alimleri ve din adamlarından ise İsrail'e karşı kitlelere liderlik etme görevini yerine getirmelerini istedi.

        Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

        İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

        Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı.

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        #gazze
        #haberler
        #Hamas
        #israil
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