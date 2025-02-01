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        Haberler Dünya Hamas, esir takasının dördüncü turunda Gazze'deki İsrailli 3 esiri Kızılhaç'a teslim etti | Dış Haberler

        Hamas ile İsrail arasındaki dördüncü tur esir takası tamamlandı

        Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda, Gazze'deki İsrailli sivil erkek esirlerden Ofer Calderon ve Yarden Bibas, Han Yunus'ta Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi. Calderon ve Bibas'ın teslim edilmesinden bir süre sonra ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel de serbest bırakıldı. Hamas'ın esirleri bırakmasının ardından İsrail de Filistinli esirleri serbest bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:07
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        Dördüncü tur esir takası tamamlandı
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        Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli sivil erkek esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

        Esir takasının dördüncü turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek sivil esirler Ofer Calderon ve Yarden Bibas'ın Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel de serbest bırakıldı.

        İsrail ordusu, Kızılhaç ekiplerine teslim edilen Keith Siegel'in Gazze Şeridi’ndeki İsrail güçlerine teslim edilmek üzere yola çıktığını duyurdu.

        Ordudan bir saat önce yapılan açıklamada ise Kızılhaç ekiplerinin İsrailli esirler Ofer Calderon ve Yarden Bibas'ı Gazze’deki İsrail güçlerine teslim ettiği duyurulmuştu.

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        Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 183 Filistinli esir İsrail tarafından serbest bırakıldı. Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

        Hamas'tan yapılan açıklamada, serbest bırakılması planlanan 7 kişinin Filistin dışına gönderileceği belirtilmişti.

        Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ilk 3 turunda Gazze'deki 10 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 400 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

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