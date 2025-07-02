Hamas: Ateşkes teklifini değerlendiriyoruz

Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin İsrail ile ateşkes üzerine yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

REKLAM advertisement1

Arabulucuların taraflar arasındaki uçurumu kapatmak için gayret gösterdiği ifade edilen açıklamada, bir çerçeve anlaşmasına varmak ve ciddi bir müzakere turunun başlaması için çalışıldığı kaydedildi.

Bu çerçevede arabuluculardan gelen önerilerin değerlendirildiğini aktaran Hamas, yüksek bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve ulusal istişareler yürüttüklerini vurguladı.

Açıklamada, hedefin "işgal güçlerinin" (İsrail'in) geri çekilmesini ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına acil insani yardım ulaştırılmasını sağlayacak" bir anlaşmaya ulaşma çabası olduğu kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise "Hamas esirleri serbest bırakıp silahlarını da bırakırsa yarın ateşkes sağlanabilir." diye konuştu.

Saar ayrıca, ateşkes yönünde olumlu işaretler olduğunu belirtti.

REKLAM

Trump, İsrail’in Gazze’de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABDli temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı. Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti. HAMAS'TAN HASTANE MÜDÜRÜNE YÖNELİK SALDIRIYA DAİR AÇIKLAMA Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Endonezya Hastanesi Müdürü Dr. Mervan Sultan’ın evine düzenlediği saldırıda, Sultan ile eşi ve beş çocuğunun hayatını kaybetmesini "savaş suçu" olarak nitelendirerek, İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulundu. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Terörist işgal (İsrail) ordusunun Endonezya Hastanesi Müdürü Dr. Mervan Sultan’ın evine düzenlediği ve eşi ile beş çocuğunun şehit olmasına yol açan bu korkunç saldırı, Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı sürdürülen vahşi soykırım planının bir parçası olan bir savaş suçudur.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail’in sağlık sistemini doğrudan hedef aldığı, doktorları ve sağlık çalışanlarını modern çağda eşi benzeri görülmemiş yöntemlerle öldürmeye devam ettiği vurgulandı. İsrail’in işlediği ihlallerin sonlandırılması ve sorumluların uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiği belirtilen açıklamada, “Bu vahşi suç, değer ve ahlaktan yoksun faşist rejimi (İsrail) ve ordusunu durdurmak için harekete geçmenin acilliyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Tıbbi ve insani yardım personeline yönelik işlenen her saldırı, bu kişilerin doğrudan ve kasıtlı şekilde hedef alındığını, bunun önceden planlanmış bir yöntem olduğunu göstermektedir." ifadelerine yer verildi. Gazze Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze kentindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında Dr. Mervan Sultan ve ailesinden birçok kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Gazze’deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi’nin yayımladığı son verilere göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılardan bu yana 1 bin 580 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Öte yandan geçtiğimiz mayıs ayında Endonezya Hastanesi de İsrail güçlerinin hedefi olmuş, jeneratörleri tahrip edilmiş, birçok bölümü zarar görmüş ve sağlık personeli hastaları zorla tahliye etmek zorunda kalmıştı. İsrail, ABD’nin tam desteğiyle yaklaşık 22 aydır Gazze’de soykırım uygulamakla suçlanıyor. Bu süreçte çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 191 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi ise yerinden edildi. *Fotoğraf: AA, temsilidir