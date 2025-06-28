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        Haberler Magazin Haluk Levent'ten konserde gelin-damata balayı sürprizi - Magazin haberleri

        Haluk Levent'ten konserde gelin-damata balayı sürprizi

        Samsun'da konser veren Haluk Levent, düğünlerini bırakıp sahnesine gelen gelin ve damadı sahnede ağırlayarak çiftetelli oynadı. Ünlü şarkıcı, misafirlerine 5 günlük balayı tatili hediye etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.06.2025 - 18:55 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:55
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        Konserde balayı hediye etti
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        Şarkıcı Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Batı Park’ta konser verdi. Levent, 'Aşkın Mapushane', 'Ankara', 'Bu Şehir', 'Zor Aşk' gibi hitlerinin yanı sıra 'Annemin Sevdiği Türküler' olarak tanıttığı 'Bahçe Duvarından Aştım' ve 'Halimem' türkülerini seslendirdi.

        Konser sırasında, Dilhan ve Emir Sandıkçı çiftinin düğünlerinden çıkarak konsere geldiklerini öğrenen Haluk Levent, onları sahneye davet etti. Çift, 'Samanyolu' şarkısının ritmiyle dans ederken, ardından sanatçıyla birlikte sahnede çiftetelli oynadı. Bu renkli ve samimi anlar, konserin en keyifli ve unutulmaz bölümlerinden biri olarak izleyicilerin hafızasında yer etti.

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        Ayrıca gelin Dilhan Sandıkçı’nın sahneden seyircilerin arasına gelin buketini fırlatması, geceye geleneksel bir düğün ritüeli havası kattı. Haluk Levent ise bu sürprize karşılık vererek, "Siz çok klas bir hareket yaptınız, ben de size 5 günlük balayı tatili hediye ediyorum" diyerek çiftin mutluluğunu paylaştı.

        Konser, Haluk Levent’in elinde Türk bayrağıyla coşkuyla seslendirdiği 'İzmir Marşı' ile duygusal bir final yaptı. Samsunlular, sanatçının bu anlamlı performansıyla geceden büyük bir heyecan ve gururla ayrıldı.

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        #Haluk Levent

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