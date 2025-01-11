Haluk Levent'ten, coin reklamı yaptığı yönündeki iddialara cevap: Coin reklamı yapmadım

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlamalarıyla Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin ardından, geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz’ın gözaltına alınması ve tutuklanması gündem yaratmıştı.

REKLAM advertisement1 Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; bu kez, ünlü şarkıcı Haluk Levent’in adının coin reklamıyla anılması dikkat çekti. Haluk Levent, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla yanıt verdi. Haluk Levent, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Biliyorsunuz sosyal medyada yokum ama bu videoyu Ahbap ekibi aracılığıyla sizlere ulaştırdım. Nigelma World ile Samandağ’da bir Söğüt Merkezi projesi başlatmıştık. Ayrıca organik tarım ve çörek otu üzerine çalışmalar yapan bu firma ile işbirliği yaptım. Ancak benim yayınladığım videolar, onların coin sayfalarında da paylaşılmış. REKLAM

"HİÇBİR ZAMAN COİN REKLAMI YAPMADIM" Hiçbir zaman coin reklamı yapmadım, yapmam da ama insanlar bu videoları yatırım çağrısı gibi algılamış olabilir. Doğal olarak mağduriyetler oluşmuş. Coin değerlerinde yaşanan düşüş sonrası Nigelma World yetkilileriyle görüştüm. Eksik ve hatalarını kabul ettiler. 10 gün içinde mağduriyetleri gidereceklerini söylediler.

MAĞDURLARIN ZARARINI KONSER GELİRLERİYLE KARŞILAYACAK Her ne kadar coin reklamı yapmamış olsam da, bu süreçte kendimi sorumlu hissediyorum. İnsanların mağduriyetini çözmek için bir form oluşturacağız ve gerçek mağdurları bulmaya çalışacağız. Teknik analistlere ve yazılımcılara ihtiyacımız var. Elinde üç kuruş olan garibanların zararını karşılayacağım. Konserlerimden, sponsorluklardan elde edeceğim gelirlerle bu mağduriyetlerin altından kalkacağım. Sizlere söz veriyorum, bu durumu çözeceğim. Herkesin içi rahat olsun”