Haluk Levent, kendi konserine karaborsa bilet aldı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Haluk Levent, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde kariyerinin 30'uncu yıl konserini verdi. Levent, "30 yıl, sizin için nasıl geçti?” sorusuna; “İyi ki o şarkıları, iyi ki o çalışmaları yapmışım. İçeride çocuklar da var, çok kalabalık. Bu, beni çok heyecanlandırıyor” dedi.

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Haluk Levent, "30 yıl önceki Haluk Levent’e mesajınız ne olurdu?" sorusuna ise "Aynen devam et," yanıtını verdi.

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Konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi üzerine, davetlilerine verecek bileti kalmayan Haluk Levent, sosyal medyadan karaborsadan bilet satın aldığını söyleyerek; "Dünyada herhalde ilktir; kendi konserine karaborsa bilet alan" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir düğünde sahne alan Haluk Levent'in şarkı söylediği sırada üzerine para atılması da sosyal medyada gündem olmuştu. Konuyla ilgili olarak; "Para atmaya başlarsanız Ankara’da pavyonda çıkarım" dedim. Aşağılamak için söylemedim, o tarz olarak olur dedim” açıklamasında bulundu.