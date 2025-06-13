Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit, aynı filmde
Usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç meslektaşı Feyyaz Yiğit, NuLook Production'un sinema filminde bir araya gelecek
NuLook Production'dan yapılan açıklamaya göre; Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit'in uyarlama senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Mert Baykal otururken, yapımcılığını Muzaffer Yıldırım üstleniyor.
Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlanan filmin çekimleri, kadro kurma çalışmalarının tamamlanmasının ardından temmuz ayında başlayacak.
Sinemaseverlerle 14 Kasım'da buluşması planlanan film aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olacak.