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        Haberler Magazin Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit, aynı filmde - Magazin haberleri

        Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit, aynı filmde

        Usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç meslektaşı Feyyaz Yiğit, NuLook Production'un sinema filminde bir araya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:28 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:28
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        NuLook Production'dan yapılan açıklamaya göre; Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit'in uyarlama senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Mert Baykal otururken, yapımcılığını Muzaffer Yıldırım üstleniyor.

        Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlanan filmin çekimleri, kadro kurma çalışmalarının tamamlanmasının ardından temmuz ayında başlayacak.

        Sinemaseverlerle 14 Kasım'da buluşması planlanan film aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olacak.

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        #feyyaz yiğit
        #Haluk Bilginer

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