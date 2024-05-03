Halle Berry menopoz yasası için çalışıyor

Teklifte klinik araştırmalar, halk sağlığı ve menopozla ilgili tıbbi araştırmalar için 125 milyon dolar ayrılması isteği yer alıyor. 275 milyon dolarlık fonun kalanı ise menopoz tanısı, tespiti, tedavisi ve farkındalığın artırılmasına destek olmak için kullanılacak.