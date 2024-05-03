Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Halle Berry menopoz yasası için çalışıyor - Magazin haberleri

        Halle Berry menopoz yasası için çalışıyor

        "Ben de menopozdayım" açıklaması yapan Oscar'lı oyuncu Halle Berry, menopoza yönelik araştırma ve eğitime 275 milyon dolar tahsis edecek yasanın çıkarılması için ABD Kongre Binası'nda senatörlerle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2001 yapımı 'Kesişen Yollar' ile Oscar kazanan Halle Berry, bugünlerde menopoza yönelik araştırma ve eğitime 275 milyon dolar tahsis edecek yasanın çıkarılması için elini taşın altına koydu. 57 yaşındaki ünlü oyuncu, ABD Kongre Binası'nda hem Cumhuriyetçi hem Demokrat partili senatörlerle bir araya geldi.

        • 2

          Görüşme sonrası konuşan Halle Berry, orta yaştaki kadınların adet döngülerinin sonunu işaret eden en büyük hormon değişimini deneyimledikleri menopoza kendisinin de girdiğini gururla açıkladı. "Menopozdayım, tamam mı? Menopozdan utanmanın son bulması gerekiyor. Hayatımızın bu çok normal kısmı hakkında konuşmalıyız. Doktorlarımız bırakın yolculuk boyunca bize yol göstermeyi, tek kelime bile edemiyorlar" dedi.

        • 3

          'İlerleyen Menopoz Bakımı ve Orta Yaş Kadın Sağlığı Yasası' olarak bilinen tasarı, federal hükümetten, menopozdaki sıcak basmaları ve diğer semptomları tedavi etmek için uygulanan hormon tedavisinin yanı sıra menopozla ilgili klinik araştırmalar için fonların artırılmasını içeriyor.

        • 4

          Teklifte klinik araştırmalar, halk sağlığı ve menopozla ilgili tıbbi araştırmalar için 125 milyon dolar ayrılması isteği yer alıyor. 275 milyon dolarlık fonun kalanı ise menopoz tanısı, tespiti, tedavisi ve farkındalığın artırılmasına destek olmak için kullanılacak.

        • 5

          1986 yılında güzellik yarışmasında ABD ikinci güzeli seçilen Halle Berry, modelliğin ardından başladığı oyunculuk kariyeri boyunca Emmy ve Oscar ödülleri kazandı. Oyunculuktaki tanınırlığını ırkçılığa ve ekosistemin bozulmasına karşı aktivist duruşunda kullandı.

        • 6

          Ünlü Hollywood yıldızı bugüne dek 'X-Men', 'Kod Adı Kılıçbalığı' ve 'Cat Woman' gibi birçok filmde rol aldı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        Habertürk Anasayfa