Halle Berry dördüncü kez evlenecek

Ünlü oyuncu Halle Berry, aşk hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı. 58 yaşındaki oyuncu, katıldığı TV programında, 55 yaşındaki erkek arkadaşı Van Hunt ile ciddi bir ilişki sürdürdüklerini söyledi.

Ünlü yıldız, müzisyen sevgilisinin kendisine evlenme teklif ettiğini belirtti. Ancak daha önce başından üç evlilik geçen Oscar ödüllü oyuncu, evlilik teklifine bu kadar çabuk yanıt vermediğini itiraf etti.

REKLAM advertisement1

TV programında Berry'ye eşlik eden erkek erkek arkadaşı, "Teklifimi yaptım ve gördüğünüz gibi hâlâ beklemede. Belki onu cesaretlendirebilirsiniz" dedi.

REKLAM

"Ben üç kez evlendim. Van bir kez evlendi" diyen Berry, "Bu yüzden hayır, aşkımızı herhangi bir şekilde kanıtlamak için evlenmemiz gerektiğini düşünmedik" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu, "Ama bence evleneceğiz, çünkü daha önce evlendiğim kişiler arasında evlenmem gereken asıl kişi oydu" diyerek sevgilisini işaret etti.

Berry, "Evlenmem gerektiğini hissediyorum, evlenmemiz gerektiğini düşünüyorum ama bunu yapmak zorunda hissettiğimiz için yapmıyoruz" diye ekledi.

ÜÇ EVLİLİK, İKİ ÇOCUK

Berry'nin eski erkek arkadaşı Gabriel Aubry'den 17 yaşında Nahla adında bir kızı ve 2013'ten 2016'ya kadar evli olduğu eski eşi Olivier Martinez'den 11 yaşında Maceo adında bir oğlu var. Berry, daha önce 1993 ile 1997 yılları arasında eski beyzbol oyuncusu David Justice ile ve 2001 ile 2005 yılları arasında müzisyen Eric Benét ile evliydi. Van Hunt'ın önceki ilişkisinden bir oğlu var.