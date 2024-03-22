Halit Ergenç: 10 kilo verdim

"AİLE İLE AYRI OLMAK ZOR"

Halit Ergenç, ailesiyle birlikte bu süreçteki zorluk hakkında da konuştu. Ergenç, "Zor tabii ki, aileyle ayrı olmak da zor. Sık sık gidip gelmek de zor. Sonuçta bambaşka bir iş de yapıyor olabilirdim. Uzun yol kaptanı olabilirdim. O zaman daha da az görüşecektik ama şimdi şükür ki görüşebiliyoruz. Orada da evimizi taşıdık ama bu bilgileri siz nereden biliyorsunuz? Başka bir semte taşındık, böyle bir karar aldık. Çocukların okulu da değişti biraz o sebepten oldu" dedi.