HALIC Gemisi nereye gidiyordu?

Martinik Adaları yakınında Fransız Donanması tarafından yapılan operasyonda yakalanan HALIC isimli geminin Panamalı bir şirkete ait olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Panamalı Intershipping Oil & Bunker Supply Co, S.A. şirketince işletilen HALIC isimli gemi Tanzanya Bayrağı ile taşımacılık yapıyor.

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Tanzanya Bayraklı geminin en son 12 Kasım 2024’te İstanbul Ahırkapı’da demirlediği buradan Cezayir’e gitmek üzere Liman Çıkış Belgesi aldığı belirlendi.

Akdeniz’de herhangi bir limana uğramadığı öğrenilen geminin Afrika’nın Gine-Bissau’da Bissau Limanına uğrayıp 10-13 Aralık 2024 tarihleri arasında demirde bekledikten sonra Amerika Kıtasına doğru seyrine devam ettiği belirtildi.

Türkiye’den sonra Gine-Bissau’ya uğradığı öğrenilen geminin kaptanının da Kolombiya vatandaşı olduğu ifade edildi.

DMM: OLAYIN ÜLKEMİZLE İLGİSİ YOK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konu ile ilgili paylaşımda bulunarak söz konusu geminin Türk gemisi olmadığını, Panama'dan bir firmaya satılan Tanzanya Bayraklı geminin kaptanının da Kolombiyalı olduğunu belirtti.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Fransız donanmasının baskın yaptığı Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı” iddiası doğru değildir.



Haberde geçen gemi bir Türk gemisi değil, 7 Kasım 2024'te Panama'dan bir firmaya satılan Tanzanya bayraklı gemidir.



Gemiye 10 Aralık'ta… pic.twitter.com/LrqPxcUcQV — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 28, 2025