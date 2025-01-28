Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit HALIC Gemisi nereye gidiyordu?

        HALIC Gemisi nereye gidiyordu?

        İstanbul'dan hareket ettiği belirtilen ve kaptanı Türk olduğu öne sürülen, Fransız Donanmasının operasyonunda uyuşturucu ele geçirilen gemi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanzanya Bayrağı ile taşımacılık yapan ve kaptanı Kolombiyalı olan geminin çıkışının Bissau Limanı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        HALIC Gemisi nereye gidiyordu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Martinik Adaları yakınında Fransız Donanması tarafından yapılan operasyonda yakalanan HALIC isimli geminin Panamalı bir şirkete ait olduğu ortaya çıktı.

        Edinilen bilgilere göre Panamalı Intershipping Oil & Bunker Supply Co, S.A. şirketince işletilen HALIC isimli gemi Tanzanya Bayrağı ile taşımacılık yapıyor.

        Tanzanya Bayraklı geminin en son 12 Kasım 2024’te İstanbul Ahırkapı’da demirlediği buradan Cezayir’e gitmek üzere Liman Çıkış Belgesi aldığı belirlendi.

        Akdeniz’de herhangi bir limana uğramadığı öğrenilen geminin Afrika’nın Gine-Bissau’da Bissau Limanına uğrayıp 10-13 Aralık 2024 tarihleri arasında demirde bekledikten sonra Amerika Kıtasına doğru seyrine devam ettiği belirtildi.

        Türkiye’den sonra Gine-Bissau’ya uğradığı öğrenilen geminin kaptanının da Kolombiya vatandaşı olduğu ifade edildi.

        DMM: OLAYIN ÜLKEMİZLE İLGİSİ YOK

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konu ile ilgili paylaşımda bulunarak söz konusu geminin Türk gemisi olmadığını, Panama'dan bir firmaya satılan Tanzanya Bayraklı geminin kaptanının da Kolombiyalı olduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        Habertürk Anasayfa