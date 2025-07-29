Halı fabrikası alevlere teslim!
Gaziantep'te bir halı fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Giriş: 29.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:17
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
AA'da yer alan habere göre Körkün Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren halı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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