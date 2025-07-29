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        Haberler Gündem Güncel Halı fabrikası alevlere teslim! | Son dakika haberleri

        Halı fabrikası alevlere teslim!

        Gaziantep'te bir halı fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:17
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        Halı fabrikası alevlere teslim!
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Körkün Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren halı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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