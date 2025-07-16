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        Halatları kopan restoran sürüklendi

        Şanlıurfa'da fırtınada halatları kopan duba restoran Fırat Nehri'nde sürüklendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 20:19 Güncelleme: 16.07.2025 - 20:19
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        Halatları kopan restoran sürüklendi
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde sabitlenen bir duba restoran, fırtınada halatının kopması sonucu akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen restoran, nehir üzerindeki yürüyüş yoluna çarparak durdu.

        Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Halfeti ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde sabitlenen bir duba restoran, fırtınada halatının kopması sonucu akıntıya kapıldı.

        Bir süre sürüklenen restoran, nehir üzerindeki yürüyüş yoluna çarparak zarar gördü. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde de fırtına etkili oldu. Yağmurla birlikte etkili olan fırtına bazı işyerlerine zarar verdi. Panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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