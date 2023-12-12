Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı!
Haklarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan sorgulanan ve sonrasında tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin ardından mal varlığına el konulan fenomen isimlerden biri Eylül Öztürk oldu. Öztürk, son olarak aylık kazancını açıkladı.
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Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından birçok fenomen mercek altına alınmıştı. Bazı fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu. Bu isimlerden biri de Eylül Öztürk oldu. Tanınan isim sosyal medya hesabından isyan etti.
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Konuyla ilgili haberlerin gündem olmasının ardından Eylül Öztürk, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yapmıştı: "Sevgili dostlar, söz verdiğim gibi sizi gelişmelerden haberdar etmek istedim tekrar. Kayyum ile ilgili haberleri ben de sizin gibi buradan okudum. Diğer haberler gibi bu haberi de basından öğrendik. Avukatlarımızla da konuştum ve ticaret sicilinde yayınlanmasını bekleme sürecindeyiz şu anda. Henüz yayınlanan bir şey yok ama muhtemelen birkaç gün içinde yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Avukatlarımız da bu konuda savcılığa bir dilekçe verecekler. Bu esnada işimizde herhangi bir aksama yok, biz aynen işimize devam ediyoruz. Basında çıkan her bir haberden sonra biraz daha üzülüyorum tabi, tam olarak neyle suçlandığımı bile bilmiyorum çünkü. Ama her şeye rağmen sürecin işlemesi ve geçen her bir sürenin lehimize olacağını düşünüyorum. Çünkü inanın bu şekilde belirsizlikler ve ithamlar içerisinde nefes almaya devam etmek inanın hiç kolay bir şey değil. O yüzden beni tek motive eden şey, önce ailemin varlığı ve sağlığı sonra bu süreçte onca yazılıp çizilen şeye rağmen sizlerin desteği. Ama sürecin de hızlı işlediğini gördükçe içim umutla doluyor. Öyle işte… Sizi seviyorum, desteğinize sonsuz müteşekkirim ve gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğim.”
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Eylül ayı kazancının 1 milyon TL'ye geçtiğini belirten fenomen Eylül Öztürk, "Bir dönem parasızlıkla sınandım, şu anda parayla sınanıyorum." diyerek hakkındaki iddiaları ekran görüntüleriyle reddetti.
Öztürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kazançlarımdan bahsetmek istiyorum. Burada önemli olan husus, bu kazançların vergisinin ödenip ödenmediği. Bununla ilgili belgeleri, evrakları devlete sundum. Gündemde sürekli kara para, fenomenler nasıl zenginleştiler gibi hepinizin gündeminde olan konu şu. Ben size sektörü, sosyal medyayı anlatmak istiyorum. Artık devir sosyal medya devri. Sadece bir günde bir hikayemin izlenmesi 813 bin. Eylül Öztürk, bazı YouTube hesaplarını göstererek, normal görüntülenmelerinin düşük olduğunu ancak fenomenlerle ilgili yayınların katbekat yükseldiğini söyledi. Öztürk 'Benim tek bir hikayem 1 milyona kadar çıkabiliyor. Onlar bir yayına reklam alıyor, ben profilimin içine defalarca reklam alıyorum.' dedi. Haberleri yapan isimler sosyal medyanın ne olduğunu çok iyi biliyorlar, matematiğinin ne olduğunu çok iyi biliyorlar, bu işlerden nasıl para kazanıldığını çok iyi biliyorlar. Çünkü kendileri de aynı işleri yapıyor... Programlarının içine aldıkları ekstra reklamlar oluyor. Ben de bir sürü reklam firmasıyla çalışıyorum. Yani önemli olan burada ne kadar çok programınızı izletirseniz, o kadar çok para kazanıyorsunuz. Bu işin matematiği bu."
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"2 MİLYON TL KAZANMIŞIM"
Fenomen isim Eylül Öztürk aynı zamanda geçtiğimiz Kasım ayındaki kazancının 2 milyon olduğunu şu sözlerle belirtti: "1-30 Kasım'da ise 2 milyon 46 bin TL kazanmışım, platforma da 1 milyon 769 bin lira ciro yaptırmışım. 1-30 Eylül'de 1 milyon 88 bin TL kazanmışım. Bu sadece tek bir platform üzerinden. 1-31 Temmuz da ise 557 bin TL kazandım. 1-31 Ağustos'ta ise 603 nin 746 TL. İşler bu noktaya geldiği için çok özür diliyorum. Bu şekilde anıldığım için. İnsanların hayal edemediği bir sistemin içinde olduğum için. Ben bir televizyon kanalından çok daha fazla izlenerek para kazanıyorum. Biri dirseğine kadar bilezik takar biri kafasına dolar... Bu işten nasıl para kazandığınız size kalmıştır. Bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli, franchising şubelerimden aldığım cirolar belli, akademimizden para kazanıyoruz, kendi markamızdan para kazanıyoruz. Bunların hepsi bende evraklı ve belgeli. Bu kazanca rağmen beni parayla alakam bile olmadı. ben hayatımın bir döneminde parasızlıkla, şimdi de parayla sınanıyorum."
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