Hakim ve Savcı atama isim listesi sorgulama: 2024 Hakim ve savcı atama sonuçları nasıl öğrenilir?
Resmi Gazete'de Hakim ve Savcı atama kararları yayınlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Resmi Gazete'de yayınlanan ilanıyla ilgili "2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32'nci maddesi uyarında 31.12.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabii tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösteren liste aşağıda gösterilmiştir." denildi. Peki2024 Hakim ve savcı atama sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş: 29.02.2024 - 13:01 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:01
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Hakim ve Savcı atama isim listesi ile 29 Şubat Perşembe günü belli oldu. Resmi Gazete’de hsk.gov.tr üzerinden yayınlanan yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayı ile ilgili detaylar belli oldu. İşte Hakim ve Savcı atama isim listesi
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HSK ATAMA İSİM LİSTESİ 2024
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Resmi Gazete'de yer alan atama kararı yayımlandı. HSK atama listesi şöyle;
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Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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