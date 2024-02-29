Hakim ve Savcı atama isim listesi ile 29 Şubat Perşembe günü belli oldu. Resmi Gazete’de hsk.gov.tr üzerinden yayınlanan yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayı ile ilgili detaylar belli oldu. İşte Hakim ve Savcı atama isim listesi