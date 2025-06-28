Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem HAKİM SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ 28 HAZİRAN 2025: HSK Adli ve İdari Yargı atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Hakim ve savcı ataması öğrenme ekranı

        Hakim ve savcı atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! HSK atama kararnamesi ile hakim ve savcı atama isim listesi

        HSK atamaları isim listesi 2025 belli oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere toplam 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. Ayrıca kararnameyle 24 ilin başsavcısı da değişti. HSK adli ve idari yargı atama kararnamesi ile hakim ve savcı atama listesine 28 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete üzerinden erişim sağlanabiliyor. İşte, 28 Haziran 2025 HSK hakim ve savcı ataması isim listesi öğrenme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 15:55 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle adli ve idari yargıda, 4 binden fazla hakim ve savcının görev yeri değişti. Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Ayrıca 24 ilin başsavcısı da değişti. HSK adli ve idari yargı kararnamesine 28 Haziran tarihli 32940 sayılı Resmi Gazete’den ulaşılabiliyor. Peki, hakim ve savcı atama listesi nasıl öğrenilir? İşte, 28 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları ile HSK hakim savcı ataması sorgulama ekranı.

        • 2

          HSK ATAMA KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

          Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

          Kararda, HSK Birinci Dairesinin 27 Şubat'ta 336 sayılı, 13 Mart'ta 441 ve 442 sayılı, 17 Nisan'da 615 sayılı ve 20 Haziran'da 963 ve 964 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi.

        • 3

          4 BİN 36 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

          Buna göre, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

        • 4

          HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ SORGULAMA

          HSK kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hakim savcı ataması sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı.

          HAKİM VE SAVCI ATAMASI İSİM LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          24 İLİN BAŞSAVCISI DA DEĞİŞTİ

          Ayrıca, kararnameyle 24 ilin başsavcısı da değişti.

        • 6

          Bu illerde yapılan başsavcı değişiklikleri ise şu şekilde:

          "Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Özkan Levent Taşkoparan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Gökhan Kapağan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara Van Cumhuriyet Başsavcılığına, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu Batman Cumhuriyet Başsavcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına, Tire Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına, Erbaa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına ve Urla Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına atandı."

        • 7

          Öte yandan, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirilirken, yerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı atandı.

        • 8

          ADALET BAKANI TUNÇ: BAŞARILAR DİLİYORUM

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı atamalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

          Bakan Tunç, yaptığı açıklamada "Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yapılan adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimlerine ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

          Yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Bir gün geride kaldı... Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı!
        Bir gün geride kaldı... Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa