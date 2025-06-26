Hakan Safi: Böyle taraftar görmek istiyoruz

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Hakan Safi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki final serisinin 5. maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek şampiyonluğa ulaştıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

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"FENERBAHÇE KUPALARA ALIŞTI"

Sezonun üç kupayla tamamlanmasının önemine vurgu yapan Safi, "Bu sene basketbolda 3 kupa aldık. Hocamıza teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir başarı. Hepsini kutluyoruz, alınlarından öpüyoruz. 3 kupayı sahaya çıkardık, taraftarımız çok mutlu oldu. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe kupalara alışmıştır." dedi.

"FUTBOLDA DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Fenerbahçe'nin hedeflerinin sadece basketbolla sınırlı olmadığını belirten Safi, "Tüm branşlarda olduğu gibi futbolda da gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe'nin dünya kulübü olduğunu bir kez daha gösterdik. 12 branşta ilerliyoruz. Başkanımızın vizyonuyla Fenerbahçe emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.