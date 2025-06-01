Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçmesine rağmen 2 finalde de mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022/23 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'deki A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışmıştı.

REKLAM advertisement1

ARDA TURAN'DAN HAKAN'A DESTEK! Teknik direktör Arda Turan, Devler Ligi finalini kaybeden Hakan Çalhanoğlu'na yaptığı paylaşımla destek verdi. Arda Turan, "Seninle gurur duyuyorum. Her zaman bizi en üst seviyede temsil ettiğin için teşekkür ederim kardeşim." ifadelerini kullandı. Tarihe geçen final PSG'nin! Haberi Görüntüle