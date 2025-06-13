Hakan Çalhanoğlu'nun transferi Osimhen'e bağlı!
Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için nabız yokladı. Milli oyuncunun sarı-kırmızılılara gelip gelmeyeceği ise Osimhen'in transferine bağlı...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avrupa'da adından söz ettiren bir hamle yaptı.
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Sarı-kırmzılılar resmi olarak transfer dönemi başlamamasına rağmen, Bayern Münih ile 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Leroy Sane'yi renklerine bağladığını duyurdu.
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HAKAN ÇALHANOĞLU HAMLESİ
Cimbom'un transfer gündeminde birçok isim bulunurken, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu da listeye eklendi.
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İtalyan temsilcisi milli yıldız için bonservis bedelini yüksek tuttuğu ve G.Saray'ın ekonomik gerçekliğiyle örtüşmediği kaydedildi.
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Serie A ekibiyle resmi olarak görüşmeler henüz başlamazken, yönetim 31 yaşındaki orta saha için sadece temas kurarak nabız yokladı.
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TRANSFERİ OSIMHEN'E BAĞLI!
Galatasaray Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağına göre transferde masaya oturacak.
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Eğer Nijeryalı yıldızla anlaşma sağlanamazsa Hakan Çalhanoğlu için temaslar ciddi seviyeye gelecek.