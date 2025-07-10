Hakan Çalhanoğlu'nun babasından "Geliyoruz" paylaşımı!
Galatasaray'ın transfer girişimlerinde bulunduğu Hakan Çalhanoğlu'nun babası sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
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Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Inter'li Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
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Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Inter'li Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
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TRANSFERDE SON DURUM NE?
Gianluca Di Marzio'nun son haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalacak.
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Galatasaray ile Inter arasında görüşmelerin sürmesi için gerekli şartların oluşmadığı yönündeydi.
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Çıkan bu olumsuz habere rağmen Hakan Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların kafasını karıştırdı.
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