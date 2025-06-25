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        Haberler Spor Futbol İtalya Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber: Sakatlandı - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber: Sakatlandı

        İtalya Serie A ekibi Inter, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 22:28 Güncelleme: 25.06.2025 - 22:31
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        Inter'e Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber!
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        İtalyan devi Inter'de top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu 3'üncü haftasında yarın River Plate ile karşı karşıya gelecek İtalya Serie A ekibi Inter, karşılaşma öncesi 31 yaşındaki orta saha Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

        Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada milli oyuncunun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ifade edildi.

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