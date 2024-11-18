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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hakan Çalhanoğlu: Karadağ maçında yokum! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu: Karadağ maçında yokum!

        UEFA Uluslar B Ligi 6. ve son hafta maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Karadağ'a konuk olacak. Ay-yıldızlılarda kaptan Hakan Çalhanoğlu, mücadele öncesi bu maçta oynayamayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 20:47 Güncelleme: 18.11.2024 - 20:47
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        Yıldız isim Karadağ maçında yok!
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        A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Karadağ maçı öncesi toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli yıldızın o sözleri:

        Inter Başkanı Marotta'ya anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Galler maçından sonra beni ve hocamızı direkt olarak aradılar. Burada kalmayı tercih ettim ama maalesef maçta olamayacağım. Eski sakatlığım geri geldi, çok ciddi bir durum yok. Yırtığım yok. İnşallah Verona maçında sahada olacağım.

        "İYİ OYNADIK AMA KAZANAMADIK"

        Galler maçında iyi oynadık ama kazanamadık. En önemlisi kaybetmemekti ve kaybetmedik. İnşallah arkadaşlarımız yarın kazanarak ülkeye döner, ben de Milano'ya mutlu dönerim.

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        "A LİGİ'Nİ HAK EDİYORUZ"

        11 yıllık A Milli Takım kariyerim var. Mutluluğu gördüm, her şeyi gördüm. C Ligi'ni gördüm, inşallah A Ligi'ni de görürüm. EURO'dan sonra takımda büyük bir birliktelik var, herkes birbirini sayıyor, seviyor. 45 günlük bir kamp geçirdik ve kimse kimseye saygısızlık yapmadı. Hocamız sayesinde oldu bu. Onun iletişimi sayesinde oldu. Bir ara Roma'ya gitme dedikoduları vardı, biz ona 'Burada kalacaksın' dedik. Herkes onu çok seviyor ve sahip çıkıyor. A Ligi'ni hak ettiğimizi düşünüyorum ve arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

        "SAVICEVIC KARADAĞ İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİM"

        Başkan Savicevic ile görüştük. Benim için çok güzel sözler söyledi. Karadağ için çok önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Savicevic'e düşünceleri için teşekkür ederim, övgü almak her zaman güzeldir. Benim nasıl bir kariyer yaptığımı gördüğü için bu sözleri söylüyordur. Çok teşekkür ederim güzel sözleri için.

        "KARDEŞLERİMİ KORUYACAĞIM"

        Benim yaşadıklarımı onlar yaşamasın diye uğraşıyorum. Ben milli takımda hep eleştiriler yaşadım. Kardeşlerim diyeyim, kardeş kelimesini çok seviyorum. Ben milli takımda olduğum sürece hep onları korumaya çalışacağım ve onları destekleyeceğim. Ben sorumluluk almayı seviyorum. Hepsini çok seviyorum çünkü bana değer veriyorlar, saygı duyuyorlar. Kaptanlığımdan ziyade insanlığımla onlara değer vermeye çalışıyorum. Sahanın içinde kalmalarını sağlamaya çalışıyorum çünkü bunun mental olarak ne kadar önemli olduğunu biliyorum.

        "DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İSTİYORUZ"

        Futbolculuğumuzla değil sadece, kişiliğimizle de örnek olmaya çalışıyoruz. Arkadaş ortamımız çok güzel, birliğimiz çok iyi. Biz A Ligi'ne çıkıp güçlü takımlarla oynamak istiyoruz. Onlarla oynadığınız zaman ne seviyede olduğunuzu görüyorsunuz. Uluslar Ligi'nden sonra Dünya Kupası hayalimiz var, o bizim en büyük hedefimiz. Yıllar sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz.

        "KARADAĞ'IN KALİTE EKSİKLİĞİ VAR"

        Karadağ'ı küçümsememek gerek, Samsun'da iyi mücadele ederek bizi zor duruma soktular. Jovetic, çok kaliteli bir oyuncu ve Karadağ için çok önemli bir oyuncu. Onunla Inter'de oynadım hatırladığım kadarıyla. Ancak tabii ki zor bir durum, Karadağ'da kalite eksikliği olduğunu düşünüyorum. O yüzden onun için zor olacak ama kaptanlığını iyi yapıyor.

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